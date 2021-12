Amsterdam verbiedt toeristenwinkel op 165 adressen in centrum

Om het winkelaanbod in de Amsterdamse binnenstad weer meer te richten op de bewoners, wordt het eigenaren van 165 winkelpanden per direct verboden om die te gebruiken als zaak die op toeristen is gericht. Ze mogen er dus geen souvenirwinkel, seksshop, minisupermarkt, smartshop, geldwisselkantoor, automatenhal of eetwinkel meer van maken. Hiervoor heeft de Amsterdamse gemeenteraad, op voordracht van het college, een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen.