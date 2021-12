Om wolven van schapen en ander vee weg te houden, wordt in West-Brabant een proefopstelling van een zogeheten Turbo Fladry neergezet. Dit systeem is afkomstig uit de Verenigde Staten en bestaat uit een stroomdraad waaraan opvallende linten zijn bevestigd. Het is bedoeld om te voorkomen dat een zwervende en onervaren wolf schapen aanvalt.