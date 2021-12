De Amsterdamse beurs ging vrijdag licht omhoog tijdens een verkorte handelssessie. Vanwege kerstavond sluiten de markten van beursuitbater Euronext, waaronder die in Amsterdam en Parijs, om 14.00 uur hun deuren. De beurs in Londen gaat om 13.30 uur dicht en de markten in Frankfurt, Milaan, Madrid en Zürich zijn gesloten. Ook op Wall Street hebben beleggers een lang kerstweekend.