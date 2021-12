Meer techbedrijven zeggen deelname aan CES in Las Vegas af

Steeds meer grote techbedrijven zeggen hun deelname aan de gezaghebbende Consumer Electric Show (CES) in Las Vegas af vanwege het rondwarende coronavirus. Grote concerns als Google, Lenovo en Intel komen niet of met minimale bezetting. Eerder kondigden onder meer Facebook-moeder Meta, Amazon, T-Mobile en Twitter al aan geen acte de présence te zullen geven. Ook het Nederlandse techconcern Philips gaat niet. De Nederlandse delegatie met tientallen start-ups en scale-ups reist vooralsnog wel af naar de Verenigde Staten, maar in „sterk versoberde” vorm.