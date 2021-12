Lockdown Chinese stad Xi’an drukt sentiment op beurzen China

De aandelenbeurzen in China stonden vrijdag in de min. De lockdown in de Chinese stad Xi’an zette de koersen op de beurzen in Shanghai en Shenzhen onder druk. Verschillende bedrijven hebben gezegd dat hun activiteiten door de maatregelen in de stad met 13 miljoen inwoners worden geraakt. Zo verloor de producent van elektrische voertuigen BYD zowel in Shenzen als in Hongkong aan beurswaarde. Door de lockdown ligt de productie in de fabriek in Xi’an stil.