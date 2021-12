Beleggers opgelucht over update slaapapneuapparaten Philips

Zorgtechnologiebedrijf Philips hoorde donderdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws van het bedrijf dat uit eerste testresultaten is gebleken dat de langetermijngevolgen voor de gezondheid van gebruikers van zijn slaapapneuapparaten klein zijn. De stemming op de Europese aandelenmarkten was over de gehele linie positief. Op de financiële markten zijn de zorgen over de economische impact van de maatregelen tegen de omikronvariant weer wat afgenomen.