Dubbele mondkap nodig in Griekse supermarkt

In navolging van andere landen neemt ook Griekenland strengere coronamaatregelen voor de feestdagen vanwege de omikronvariant. Zo mogen er vanaf vrijdag geen feesten worden georganiseerd en moet op meer plekken verplicht een mondmasker worden gedragen. De Griekse volksgezondheidsminister Thanos Plevris deelde donderdag mee dat in supermarkten en in het openbaar vervoer zelfs zogeheten KN95-mondkapjes in principe noodzakelijk zijn. Als alternatief kunnen ook twee normale mondkapjes op elkaar worden gedragen.