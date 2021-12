Toezichthouder verbiedt overname Eurocept door Mediq

De overname van medisch leverancier Eurocept Homecare door branchegenoot Mediq gaat niet door. Marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalde dat de concurrentie op het gebied van infuuspompen voor thuisgebruik door de overname in gevaar zou komen. „Als we deze overname zouden toestaan, heeft dat negatieve gevolgen voor de prijs en kwaliteit”, stelt ACM-voorzitter Martijn Snoep. Zorgverzekeraars hadden ook hun zorgen geuit over de voorgenomen overname.