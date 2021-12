De glastuinbouw wordt hard geraakt door de huidige hoge gasprijzen. Niet alleen worden tuinders in de portemonnee getroffen, ook is er steeds meer vrees voor een tekort aan gas. Verder zetten de hoge kosten een rem op investeringen in duurzaamheid. Donderdag overleggen de meest betrokken partijen met het ministerie van Economische Zaken over de vraag wat te doen als het gas echt op is. Voor dat scenario ligt nog geen plan klaar.