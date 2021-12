De zondag overleden Ed Van Thijn begon als burgemeester in Amsterdam in 1983 in een grimmige tijd, waarin veel onvrede was over woningnood en werkloosheid en demonstraties vaak uitliepen op geweld. „Met een onverschrokken, maar bedachtzaam optreden bracht de burgemeester de stad tot bedaren”, zei burgemeester Femke Halsema donderdag in de Amsterdamse gemeenteraad.