Twee en één jaar cel plus jeugd-tbs voor doodslag 14-jarige Lotte

Aan twee broers van 18 en 16 jaar uit Almelo zijn celstraffen van twee en één jaar opgelegd plus jeugd-tbs omdat ze samen schuldig zijn aan de dood van een 14-jarig meisje begin dit jaar in Almelo. Voor beide broers heeft de rechtbank in Almelo het jeugdrecht toegepast aangezien ze ten tijde van het misdrijf nog minderjarig waren (17 en 15 jaar). De strafmaatregelen zijn de hoogste die aan een 17- en een 15-jarige kunnen worden opgelegd.