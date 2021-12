België schuift definitief besluit over sluiten kerncentrales op

De Belgische regeringspartijen hebben een kabinetscrisis over kernenergie voorlopig afgewend. Ze schuiven een definitief besluit over de sluiting van de centrales nog even vooruit. De regering blijft afkoersen op het sluiten van de kerncentrales in 2025, zoals al jaren geleden afgesproken. Maar als er niet op tijd gascentrales klaarstaan om stroomtekorten te voorkomen, sluit zij het langer openhouden van de twee jongste nucleaire centrales niet uit.