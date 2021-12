Aandacht voor biotechnologiebedrijf Pharming op rustig Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar Pharming. Het biotechnologiebedrijf kondigde aan zijn strategische samenwerking met de Franse farmaceut Sanofi te verlengen. Beleggers houden verder vooral de ontwikkelingen rond de omikronvariant in de gaten. De zorgen over de economische impact van de maatregelen in verschillende landen om het virus in te dammen zijn de afgelopen dagen weer wat afgenomen.