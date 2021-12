Tesla was woensdag op de aandelenbeurzen van New York een opvallende stijger. De maker van elektrische auto’s won 7,5 procent aan beurswaarde. Topman Elon Musk van Tesla verkocht nog eens een groot deel van zijn aandelen. Hij stelde daarbij dat hij zijn beoogde doel om 10 procent van zijn stukken in de markt te zetten te hebben bereikt.