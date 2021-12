Het slachtoffer van de zogenoemde koffermoord is volgens de advocaat van twee medeverdachten door hoofdverdachte Abdi B. (25) met „een smoesje” naar een woning in Rotterdam gelokt. Na een vechtpartij zou de eerder bedreigde en vastgebonden 29-jarige Manuel Alvarez zijn doodgestoken door B. Die zou daarna met een „geleende zaag” in een zwembad het lichaam in stukken hebben gesneden.