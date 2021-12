Techsector voert AEX-index aan, Ahold Delhaize sterkste daler

Tech- en chipfondsen waren woensdag de duidelijkste winnaars in de AEX-index in Amsterdam. De leidende graadmeter ging in het kielzog van Wall Street mee omhoog. Beleggers zijn voorzichtig vanwege de grote onzekerheid rond de omikronvariant van het coronavirus. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de sterkste daler met een verlies van 1,2 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway zag een eerdere winst van een paar procent goeddeels verdampen, maar sloot nog wel op winst.