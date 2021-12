Hugo de Jonge vindt dat de GGD’en „heel indrukwekkend” werk leveren op de locaties waar mensen hun boosterprikken krijgen. De demissionair minister van Volksgezondheid bracht een bezoek aan de grootste prikstraat van Nederland, in de RAI in Amsterdam, om de aandacht te vestigen op de manier waarop het prikprogramma is ingericht.