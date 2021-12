Het nieuwe kabinet moet met een structurele oplossing komen voor zelfstandige ondernemers die zijn getroffen door de coronamaatregelen. „De voortdurende ad-hoc besluitvorming zonder langeretermijnvisie zorgt voor onduidelijkheid en vooral voor grote zorgen over de bestaanszekerheid van Amsterdamse zelfstandigen”, schrijft de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken) in een brief aan de gemeenteraad.