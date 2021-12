Autoriteiten VS doen onderzoek naar gamefunctie in Tesla-auto’s

Autoriteiten in de Verenigde Staten zijn een veiligheidsonderzoek begonnen naar de gamefunctie die is ingebouwd in auto’s van Tesla. In de 580.000 Tesla’s die sinds 2017 zijn verkocht zouden tijdens het rijden games kunnen worden gespeeld op het touchscreen direct naast de bestuurder. Volgens de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) is door die functie de kans op ongelukken groter, omdat bestuurders van de auto’s daardoor afgeleid kunnen worden.