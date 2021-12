Het opschalen van het aantal dagelijkse coronatests bij de GGD naar 200.000 is geen probleem. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. De Volkskrant schreef eerder dat de capaciteit volgend jaar nog 100.000 PCR-testen per dag is, maar volgens het ministerie is er voorlopig genoeg analysecapaciteit in de laboratoria.