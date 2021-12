De Eerste Kamer probeerde het beleid dat leidde tot de toeslagenaffaire wel te controleren, maar had „onvoldoende aandacht voor de punten die er, achteraf gezien, het meest toe deden.” Dat staat in een „zelfevaluatie” van de Eerste Kamer die werd geleid door senator Jeroen Recourt. Zorgen over het beleid werden te weinig opgevolgd en waarschuwingssignalen kwamen niet goed door.