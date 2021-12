Een 56-jarige man uit Almere is woensdagochtend op straat in Amstelveen doodgeschoten, meldt de politie. Dat gebeurde iets voor 11.00 uur in de Wieringerstraat. De man, een bekende van de politie, was in eerste instantie nog aanspreekbaar, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis. De schutter is nog voortvluchtig.