In een jaar vragen 1300 zorgwerkers vergoeding eigen risico aan

In een jaar tijd hebben ruim 1300 medewerkers in de zorg die tijdens hun werk corona opliepen, een deel van het gebruikte eigen risico van de zorgverzekering teruggevraagd. Ze klopten afgelopen jaar aan bij Stichting IZZ, een collectief van medewerkers in de zorg dat sinds november 2020 dit soort aanvragen behandelt. Zorgmedewerkers moesten hun eigen risico aanspreken voor bijvoorbeeld medicijnen of psychische zorg door de gevolgen van Covid-19.