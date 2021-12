Sportmerk Nike en chipbedrijf Micron Technology zijn dinsdag flink gestegen op Wall Street nadat de twee bedrijven met goede resultaten waren gekomen. In navolging van Micron gingen ook andere chipbedrijven omhoog. Verder waren ook makers van coronavaccins in trek. Ook Wall Street in het geheel sloot hoger waarmee de verliesbeurt van een dag eerder weer deels werd goedgemaakt.