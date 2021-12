Ze ziet iedere dag de gevolgen van corona voor jongeren. „Kwetsbaren worden juist kwetsbaarder”, zegt Jacobien van Willigen (55). Als directeur onderwijs op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap beleeft ze onrustige jaren. „De pandemie houdt ons een spiegel voor. Ik bemerk veel ontevredenheid. Geven we als gezindte het juiste voorbeeld, of kijken we alleen maar naar wat er niet mogelijk is?”