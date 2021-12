De politie heeft ruim 180 tips binnen gekregen over de moord op Wies Hensen uit Budel in 1989. De tips kwamen uit het hele land, laat de politie dinsdag weten. Wel benadrukt de politie dat de zaak nog niet is opgelost. „Maar de intentie om deze zaak op te helderen is er nog steeds.” Een team van veertien rechercheurs is belast met dit onderzoek, aldus de politie.