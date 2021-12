Een 53-jarige verdachte van mensensmokkel, die bijna twee jaar voortvluchtig was, is aangehouden in Kenia. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van immigratiecriminaliteit en vermoedt dat hij tegen betaling mensen uit Eritrea, vanuit Afrika naar Europa smokkelt. Deze Eritreeërs reizen per vliegtuig vanuit Soedan of Eritrea, al dan niet met tussenstops in diverse landen.