De Tweede Kamer komt dinsdag terug van het kerstreces om te debatteren over de lockdown die het kabinet afgelopen weekend afkondigde. Daarvoor praat RIVM-baas Jaap van Dissel de Tweede Kamer bij over de opmars van de besmettelijkere omikronvariant. Het Outbreak Management Team (OMT), waar Van Dissel voorzitter van is, adviseerde het kabinet strenge maatregelen te nemen om de verspreiding van omikron tegen te gaan.