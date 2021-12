Nike houdt last van tijdelijke sluitingen fabrieken

Sportmerk Nike houdt last van verstoringen in de leveringsketen. Doordat bepaalde fabrieken in Vietnam wegens lokale corona-uitbraken tijdelijk moesten sluiten, werd er afgelopen kwartaal minder omzet behaald in onder meer China, andere delen van Azië en Latijns-Amerika. Daarentegen wist het concern over de gehele linie wel goede zaken te doen bij koopjesfestijn Black Friday en boven verwachting van analisten lukte het om de winst behoorlijk op te voeren.