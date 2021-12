De woonlasten zullen volgend jaar met gemiddeld 2,1 procent stijgen. Daarmee zijn huiseigenaren in doorsnee 851 euro kwijt aan Onroerendezaakbelasting (Ozb), afvalstoffen- en rioolheffing, concludeert de Vereniging Eigen Huis na een steekproef onder 106 gemeenten. Maar er zijn ook dit keer weer gemeenten waar de stijging veel sterker is, of waar de Ozb zelfs daalt.