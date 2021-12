China verlaagt rentetarief voor het eerst in 20 maanden

De Chinese centrale bank verlaagt voor het eerst sinds april 2020 een rentetarief, om de economische groei aan te zwengelen die door de vastgoedcrisis in het land en de pandemie vertraagd is. Concreet wordt het tarief dat door commerciële banken aan zakelijke klanten wordt gerekend iets verlaagd. Die stap is volgens kenners een voorbode voor meer monetaire steun aan de Chinese economie die onder druk staat door een ineenstorting van de vastgoedmarkt, zwakke consumptie door huishoudens en sporadische uitbraken van het coronavirus.