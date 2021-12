NU’91 tevreden dat kabinet vooruitkijkt

NU’91, de belangenvereniging voor zorgprofessionals, is tevreden dat het kabinet met de nieuwe coronamaatregelen vooruitkijkt naar wat de omikronvariant van het coronavirus wellicht voor de zorg kan gaan betekenen. De vereniging vindt het goed dat ditmaal wordt geprobeerd om te voorkomen dat opnieuw een enorme patiëntengolf de ziekenhuizen overspoelt. „Niemand, ook de zorg niet, is blij met deze maatregelen, maar het is echt nodig”, aldus de woordvoerder van NU’91.