In het centrum van Enschede is zaterdagavond een noodbevel afgekondigd. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente na berichtgeving door RTV Oost. Het noodbevel werd om 18.45 uur afgekondigd, nadat er enige onrust was ontstaan in het centrum. Inmiddels is het volgens de woordvoerder weer rustig. Desondanks blijft het noodbevel tot zondag 07.00 uur van kracht. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.