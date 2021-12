De lockdown die het demissionaire kabinet zaterdag afkondigde is opnieuw een „ontzettend harde boodschap” voor de sportscholen. Die leidt ook tot onbegrip, stelt directeur Ronald Wouters van branchevereniging NL Actief. Vooral voor kleinere sportscholen is het een hard gelag, merkt zijn collega Han de Hair van de Vereniging Exclusieve Sportscholen. „Er is veel moedeloosheid en woede. We zijn murw gebeukt.”