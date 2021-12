De horeca voelt zich lamgeslagen door de nieuwe maatregelen van het kabinet. Eigenaren van horecabedrijven zijn somber en pessimistisch over hun toekomst, blijkt uit een rondgang langs enkele horecazaken in het land. „Onrechtvaardig”, noemt restauranteigenaar Dennis Dekkers in Nijmegen de maatregelen. „Deze klap treft ons harder dan de vorige”, zegt eigenaar Herman Hell van veertien zaken in Rotterdam. Hij spreekt van de „zoveelste mokerslag”.