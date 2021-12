De NAVO zou er goed aan doen militairen te sturen naar Bulgarije en Roemenië in reactie op de Russische troepenopbouw langs de Oekraïense grens, vindt de hoogste militaire bevelhebber van de NAVO in Europa. De Amerikaanse generaal en NAVO-opperbevelhebber Tod Wolters heeft dat volgens het Duitse blad Der Spiegel in een vertrouwelijk overleg voorgelegd aan de leden van het bondgenootschap.