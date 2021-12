Kleine ondernemers sorteren voor op dreigende lockdown

Verschillende kleine ondernemers tonen voorafgaand aan de dreigende lockdown die naar verwachting later op zaterdag zal worden aangekondigd hun beste ondernemerszin. De verwachting is dat niet-essentiële winkels na zaterdag hun deuren een tijdlang moeten sluiten. De voorlopig laatste dag dat ze open zijn, is voor ondernemers reden om de deuren bijvoorbeeld eerder open te gooien en klanten alvast te wijzen op bezorgmogelijkheden die ze gaan aanbieden.