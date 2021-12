Drukte bij meubelboulevard, bouwmarkt en tuincentrum valt nog mee

Bij grote klus-, tuin- en meubelketens viel de drukte op zaterdagochtend, die door de dreigende lockdown werd verwacht, vooralsnog mee. Het lijkt erop dat zaterdag voorlopig de laatste dag is waarop mensen nog snel even fysiek de laatste kerstversiering, andere sfeeraankopen of bouw- en klusmaterialen kunnen inslaan. Het kabinet zal later op zaterdag een harde lockdown aankondigden, zo is de verwachting. Dan moeten ook alle niet-essentiële winkels dicht.