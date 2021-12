Tien woningen aan de Boudewijnstraat in Rotterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag urenlang ontruimd geweest nadat er een explosief door de ruit van een van de huizen was gegooid. Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie blijkt volgens een politiewoordvoerder dat het explosief niet kan afgaan. „Daarom mogen de omwonenden terugkeren naar hun woningen”, aldus de woordvoerder.