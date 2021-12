Moederbedrijf Thuisbezorgd schaarse stijger in fors lagere AEX

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd, was vrijdag een van de weinige winnaars in de AEX. De kans is groot dat er extra coronamaatregelen komen vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Restaurants blijven mogelijk langer dicht wat het bezorgbedrijf meer werk op kan leveren. De Amsterdamse aandelenbeurs eindigde juist zwaar in de min door zorgen over hogere rentes.