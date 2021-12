Zo’n vijftig Afghaanse evacués met de Nederlandse nationaliteit die nu op een passagiersschip in het Spaarne in Haarlem verblijven, verhuizen volgende week naar een hotel in de Noord-Hollandse plaats. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze opvang voor de evacués uit Kabul geregeld. Het schip wordt daarna ingezet voor de opvang van ongeveer 140 asielzoekers, aldus de gemeente Haarlem.