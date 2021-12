Brussel reikt VK hand in conflict medicijnenaanvoer Noord-Ierland

De Europese Commissie is bereid soepelere regels voor de aanvoer van medicijnen naar Noord-Ierland in te voeren. Volgens Eurocommissaris Maroš Šefčovič maken die een eind aan het conflict met Londen over de aanvoer van door Britse autoriteiten goedgekeurde geneesmiddelen, zei hij na afloop van overleg met de Britse brexitminister David Frost. Die zei dat hij het voorstel eerst „in detail” moet bestuderen en daar welwillend tegenover staat.