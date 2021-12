De in opspraak geraakte Britse premier Boris Johnson heeft vorig voorjaar een feestje bijgewoond in de tuin van zijn ambtswoning in Downing Street, ondanks strenge coronamaatregelen. Britse media meldden onlangs al andere overtredingen door Johnson van de door hemzelf opgelegde coronaregels. Zo zou het bij meerdere kerstfeestjes een jaar geleden fout zijn gegaan.