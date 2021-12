Het Europese asielondersteuningsbureau EASO schiet België te hulp om de verhoogde asielinstroom het hoofd te bieden. De organisatie gaat 150 wooncontainers leveren voor de opvang van asielzoekers. Daarnaast stuurt EASO een vijftigtal medewerkers om te helpen bij het verwerken van asielaanvragen, onder wie 25 tolken. Net als in Nederland is in België de druk op de asielopvang hoog.