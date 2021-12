Sarcastische Remkes haalt uit naar PvdD-leider Ouwehand

Het Kamerdebat over de formatie en het coalitieakkoord kende donderdag een opvallend moment. Informateur Johan Remkes (VVD) haalde hard uit naar partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Ouwehand stelde in dat debat voor om de komst van een datacentrum in Zeewolde te voorkomen, terwijl de gemeenteraad daar donderdagavond een besluit over neemt .”Dat is echt bestuurlijke vernieuwing”, zei Remkes gekscherend op het voorstel.