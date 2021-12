Een 19-jarige man uit het Brabantse Riel is woensdagmiddag gearresteerd vanwege het aanbieden van valse QR-codes op social media. Via Instagram bood de jongeman een vervalst coronatoegansgebewijs aan voor 50 euro. De 19-jarige wordt verdacht van valsheid in geschrifte en zit nog vast voor verhoor, meldt de politie donderdag.