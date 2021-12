„U mag mij overslaan, als u wil.” Dat was de reactie van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieproces Marengo, op de vraag of hij iets wilde zeggen over zijn veronderstelde rol binnen de criminele organisatie die hij jarenlang zou hebben gerund. Het Openbaar Ministerie ziet hem als „de absolute leider” van die organisatie.