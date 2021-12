Nederland en andere EU-landen mogen alvast de coronapillen van Pfizer gebruiken om coronaklachten tegen te gaan. Het middel is nog niet goedgekeurd, maar in afwachting daarvan kan het alvast worden ingezet. Dat heeft de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, donderdag besloten.