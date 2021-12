Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag laten weten dat hij verder niets gaat zeggen over het omstreden feestje voor de achttiende verjaardag van zijn dochter Amalia. De koning woonde een opening bij in het Kunstmuseum Den Haag. Bij het verlaten van het museum zei hij licht geagiteerd dat hij „heel duidelijk is geweest in wat daarover gezegd is”.