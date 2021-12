VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben in het debat over het coalitieakkoord, zoals verwacht, VVD-leider Mark Rutte voorgedragen als formateur van het nieuwe kabinet. Rutte mag dan aan de slag om het nieuwe kabinet te ‘formeren’. Hij zal in gesprek gaan met kandidaat-ministers en de kabinetsploeg samenstellen. De coalitiepartijen dienden over de formateur een motie in in het debat.